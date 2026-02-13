Про вибухи повідомили в соціальних мережах.

Що відомо про вибухи на Чернігівщині?

Увечері 13 лютого жителі одного з міст Чернігівщини повідомили про гучні звуки через ракетну атаку. Попередньо, тули летіли дві російські балістичні ракети з Брянської області.

Вибух в місті пролунав о 17:58, після того, як в Повітряних Силах ЗСУ написали про проліт ракет.

Швидкісна ціль на Чернігівщині,

– попереджували військові.