Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що мовиться про ліцей, в якому навчались діти з особливими потребами. Там роками будували та створювали все необхідне для якісної та комфортної освітньої програми, однак ворог все зруйнував.

Дивіться також Росіяни тероризували Харків сотнею "Шахедів" та "Іскандером": є постраждалі

Які наслідки атаки по ліцею?

Анна Черненко наголосила, що навчальний заклад постраждав через пряме влучання ракети. В одному з корпусів спалахнула пожежа.

На щастя, обійшлось без постраждалих. Класи сильно пошкоджені, знищено спортивну залу. Допомагати із наслідками прийшли працівники, волонтери та батьки дітей,

– сказала кореспондентка.

Діти відвідували ліцей не кожного дня, адже навчання частково велось дистанційно, проте вони приходили на освітні заходи, які організовували педагоги.

Всі 22 кабінети пошкоджені. Спальний корпус теж пошкоджений. Коментарів немає… Є тільки одне – віра в наших людей. Відновимося, будемо працювати, і прийдуть діти, і залунає дитячий сміх у цій відбудованій школі,

– підкреслила директорка Харківської спеціальної школи.

Приклад багатьох навчальних закладів у Харкові доводить, що освітній процес і в цьому ліцеї можна відновити. Попри все, дистанційне навчання там залишається.

Росія атакувала Харків: останні новини