Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что говорится о лицее, в котором учились дети с особыми потребностями. Там годами строили и создавали все необходимое для качественной и комфортной образовательной программы, однако враг все разрушил.

Какие последствия атаки по лицею?

Анна Черненко отметила, что учебное заведение пострадало из-за прямого попадания ракеты. В одном из корпусов вспыхнул пожар.

К счастью, обошлось без пострадавших. Классы сильно повреждены, уничтожено спортивный зал. Помогать с последствиями пришли работники, волонтеры и родители детей,

– сказала корреспондентка.

Дети посещали лицей не каждый день, ведь обучение частично велось дистанционно, однако они приходили на образовательные мероприятия, которые организовывали педагоги.

Все 22 кабинета повреждены. Спальный корпус тоже поврежден. Комментариев нет.... Есть только одно – вера в наших людей. Восстановимся, будем работать, и придут дети, и зазвучит детский смех в этой отстроенной школе,

– подчеркнула директор Харьковской специальной школы.

Пример многих учебных заведений в Харькове доказывает, что образовательный процесс и в этом лицее можно восстановить. Несмотря на все, дистанционное обучение там остается.

