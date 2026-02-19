Тому член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна" пояснив, як це працює.
Чи матимуть студенти відстрочку?
Федір Веніславський пояснив, що стоїть питання розширення переліку здобувачів освіти.
Було передбачено, що має бути право на відстрочку лише для тих, хто здобуває послідовні рівні освіти, наприклад, спочатку середня, потім передвища, вища, аспірантура, а не так, що ти отримав інженерну освіту, а потім пішов на психолога. Ми їх частково нівелювали,
– зазначив депутат.
Як зауважив Веніславський, мова йде про чоловіків 40 – 50 років. Адже таке масове бажання здобути освіту в цьому віці, ймовірно, не відповідає дійсності.
Однак, він наголосив, що питання скасування відстрочки не стосується випускників школи, адже країні необхідно турбуватись про майбутнє молодих людей, які зараз навчаються. Як зауважив Веніславський, дозвіл на виїзд за кордон теж грає роль для цього покоління.
Що відомо про новини мобілізації в Україні?
У Міністерстві оборони України готують реформу ТЦК через втрату довіри до системи мобілізації на тлі корупційних скандалів. Капітан ЗСУ Данило Яковлев заявив, що вже існує конкретний план змін, який може суттєво переформатувати роботу ТЦК. Однак, частина рішень буде непопулярною і викличе спротив у тих, хто зацікавлений у збереженні старої системи.
Відтепер добровольці віком від 60 років можуть укладати однорічний контракт із Збройними Силами України. Це виключно добровільна можливість, без мобілізації цієї вікової категорії. Такі військові мають право служити на обраній посаді, а переведення можливе лише за їхнім бажанням або після щонайменше шести місяців служби.
Окрім цього, за словами адвокатки Поліни Дудчак, мобілізація до 25 років можлива для тих, хто вже має статус військовозобов'язаного, зокрема після строкової служби чи військової кафедри. Водночас закон передбачає низку відстрочок – для студентів, осіб з інвалідністю, багатодітних батьків, доглядальників родичів та окремих працівників держсектору.