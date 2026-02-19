Тому член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна" пояснив, як це працює.

Чи матимуть студенти відстрочку?

Федір Веніславський пояснив, що стоїть питання розширення переліку здобувачів освіти.

Було передбачено, що має бути право на відстрочку лише для тих, хто здобуває послідовні рівні освіти, наприклад, спочатку середня, потім передвища, вища, аспірантура, а не так, що ти отримав інженерну освіту, а потім пішов на психолога. Ми їх частково нівелювали,

– зазначив депутат.

Як зауважив Веніславський, мова йде про чоловіків 40 – 50 років. Адже таке масове бажання здобути освіту в цьому віці, ймовірно, не відповідає дійсності.

Однак, він наголосив, що питання скасування відстрочки не стосується випускників школи, адже країні необхідно турбуватись про майбутнє молодих людей, які зараз навчаються. Як зауважив Веніславський, дозвіл на виїзд за кордон теж грає роль для цього покоління.

Що відомо про новини мобілізації в Україні?