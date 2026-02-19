Проте, існує ряд відстрочок, які можуть оформити особи до 25 років. Про це розповідає Поліна Дудчак, адвокатка Адвокатського об'єднання АКТУМ.

Дивіться також В Міноборони нагадали, як працює автоматична відстрочка для однієї дуже важливої категорії

Кого можуть мобілізувати до 25 років?

В Україні мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років, які мають статус військовозобов'язаних або резервістів. Водночас закон передбачає винятки, коли призов можливий і до 25 років – якщо особа вже перебуває на обліку як військовозобов'язаний. Ключовим є не вік, а статус.

Якщо чоловік має посвідчення про приписку і перебуває у статусі призовника, до 25 років він не підлягає мобілізації, крім добровільної згоди. Натомість військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного означає, що особа може бути включена до мобілізаційного ресурсу навіть до досягнення 25 років. До таких категорій належать ті, хто вже проходив строкову службу, навчався на військовій кафедрі та отримав офіцерське звання запасу, а також чоловіки, які раніше мали статус "обмежено придатний у воєнний час".

Зверніть увагу! Після змін у законодавстві мобілізаційний вік знижено з 27 до 25 років, а підходи до класифікації придатності були переглянуті.

Водночас навіть за наявності статусу військовозобов'язаного особа може мати право на відстрочку. Закон передбачає її для студентів денної форми навчання, осіб з інвалідністю, багатодітних батьків, тих, хто здійснює догляд за родичами, а також для окремих категорій працівників державного сектору.

Що потрібно знати про оформлення бронювання та відстрочок у 2026 році?