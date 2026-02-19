Про це повідомили на сайті МО. Автоматичне подовження відстрочки стало можливим завдяки минулорічним змінам.

Як і хто може отримати автоматичну відстрочку?

Ідеться передусім про категорію, для якої відстрочка від служби дуже потрібна. Це колишні українські полонені.

В МО нагадали, що їм достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. І надалі відстрочка вже продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів.

Водночас не всі звільнені з полону та їхні родини знають про такий порядок. Через брак інформації іноді виникають непорозуміння й конфліктні ситуації, яких можна уникнути завдяки чітким роз'ясненням. Міністерство оборони України нагадує: з 1 листопада 2025 року порядок оформлення відстрочки від мобілізації спрощено,

– поінформували там.

Ідеться про те, що повторні заяви та додаткові візити до установ у більшості випадків не потрібні, адже значна кількість відстрочок продовжується автоматично.

Особи, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України, та військовослужбовці, звільнені з полону, мають право на автоматичне продовження відстрочки.

Важливо! Для автопродовження є умова: в облікових даних має бути коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити – звернутись до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки в будь-якому зручному ЦНАПі.

Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки (наприклад, 30 березня), то після настання цієї дати відстрочка припиняється, і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у даних зазначено строк, що відповідає періоду мобілізації (у застосунку Резерв+ це відображається як "до завершення мобілізації"), під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів,

– пояснили в Міноборони.

А що робити, якщо відстрочка не продовжилася автоматично?

Треба спочатку оновити інформацію, а опісля подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. В МО додали, що звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу незалежно від місця реєстрації.

Зверніть увагу! Зараз основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку "Резерв+". Паперові довідки з печаткою більше не видають.

Чи мають цивільні полонені право на відстрочку від мобілізації?

Так, відповідне рішення ухвалили в лютому 2025 року. Тепер це регламентовано постановою Кабміну.

У 2024 році до Володимира Зеленського із відповідним проханням зверталися колишній полонений Володимир Фомічов і омбудсман Дмитро Лубінець.

Фомічов пояснював, що через спецперевірку СБУ експолонені не можуть потрапити на посади, які мінімізують потрапляння в новий полон. Тим часом військових, які пройшли полон, мобілізують тільки за їхнім бажанням.

Військові зробили для нашої країни набагато більше ніж ми. Однак ми були в тих самих в'язницях, тих самих камерах, нас так само боляче били та катували – це все відбувалось через нашу громадянську позицію, через наш вибір на користь України, свободи та демократії,

– написав він.

Дмитро Лубінець погодився з ним, указавши, що такі люди можуть не витримати повторного полону.