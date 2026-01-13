Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю координаторки груп родин полонених і зниклих безвісти Медійної ініціативи за права людини Олени Бєлячкової для "Главкому".

Як родичі зниклих безвісти можуть отримати відстрочку?

Для того, щоб людина, в якої родич зник безвісти, могла отримати звільнення від мобілізації, рішення суду більше не потрібне. Законне право громадянину надається, якщо в нього є відповідний пакет документів. За законом "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" відстрочку можуть оформити жінкам та чоловікам, в яких на фронті зникли близькі родичі: чоловік або дружина, син, донька, батько, мати, рідний брат чи сестра.

Ключовим у пакеті документів є витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Тепер відстрочку необхідно отримати у встановленому порядку через місцеві ЦНАПи чи на порталі Дія. Таким же чином її можна продовжити.

За словами правозахисниці, зараз отримати відстрочку стало простіше. Раніше ж під час оформлення родини мали проблеми через серйозну юридичну колізію. У постанові законодавці некоректно прописали перелік документів, які потрібні для отримання такого виду відстрочки. Так було потрібне рішення суду щодо визнання людини зниклою безвісти за особливих обставин. Однак такий статус судді фактично не встановлюють. Відтак витяг з реєстру, а не рішення суду, залишається головним документом.

Олена Бєлячкова пояснила, що суд може лише визнати особу безвісно відсутньою, однак такий статус інший і застосовується переважно у цивільно-правових питаннях. ТЦК і СП плуталися в поняттях і часто відмовляли в наданні відстрочки. Тоді таке право людина відстоювала через суд.

Що потрібно знати про відстрочку у 2026 році?