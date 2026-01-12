Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради України.
Дивіться також "Посилення контролю": У Полтаві через ЦНАПи шукатимуть ухилянтів та доставлятимуть у ТЦК
Що відомо про законопроєкти?
На сайті Верховної Ради оприлюднені законопроєкти від 12 січня 2026 року №14366 щодо затвердження указу Президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №14367 щодо затвердження указу Президента "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".
Глава держави пропонує продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Наразі законопроєкти перебувають на розгляді у профільному комітеті парламенту.
До цього Верховна Рада вже 17 разів продовжувала відповідні заходи. Воєнний стан в Україні ввели з 05:30 24 лютого 2022 року. З цієї дати Президент уже продовжував воєнний стан Указами, які Верховна Рада України затвердила Законами.
Що відомо про мобілізацію в Україні?
У 2026 році основні зміни в мобілізації в Україні включають отримання відстрочки онлайн та використання Резерв ID замість паперових довідок. Через застосунок Резерв+ можна сплатити штрафи за порушення правил військового обліку.
З 1 січня 2026 року в Україні запрацювали нові правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Бронювати можна лише тих, хто має зарплату не менше 21 617 гривень на місяць.
В ОК "Захід" зазначили, що система мобілізації в Україні потребує вдосконалення у питаннях комунікації та взаємодії між ТЦК, ОВА та правоохоронцями. Криза довіри між цивільними та ТЦК частково викликана дезінформацією та недостатньою комунікацією з боку місцевої влади.