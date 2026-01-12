У місті не вдається виконувати мобілізаційні плани. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Полтава.

Що вирішили у Полтаві?

Відповідне рішення виконавчий комітет Полтавської міської ради підтримав 9 січня. У місті створять спеціальну комісію, яка перевірятиме, як державні органи, підприємства, установи та організації дотримуються правил військового обліку.

Йдеться, зокрема, про ведення списків військовозобов'язаних та своєчасну звірку даних із ТЦК та СП. Також передбачається можливість ідентифікації військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку за порушення мобілізаційного законодавства, під час їх звернення до органів влади, ЦНАПів чи інших установ.

У Полтавському об'єднаному міському ТЦК та СП запропонували у разі виявлення порушників викликати поліцію для їх доставлення до територіального центру комплектування.

Речник Полтавського ТЦК Роман Істомін зазначив, що повністю виконати плани мобілізації у місті не вдається, однак наголосив, що вживають усіх можливих заходів для зменшення нестачі особового складу.

