В городе не удается выполнять мобилизационные планы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное Полтава.

Что решили в Полтаве?

Соответствующее решение исполнительный комитет Полтавского городского совета поддержал 9 января. В городе создадут специальную комиссию, которая будет проверять, как государственные органы, предприятия, учреждения и организации соблюдают правила воинского учета.

Речь идет, частности, о ведении списков военнообязанных и своевременной сверке данных с ТЦК и СП. Также предусматривается возможность идентификации военнообязанных, которые находятся в розыске за нарушение мобилизационного законодательства, во время их обращения в органы власти, ЦНАПов или других учреждений.

В Полтавском объединенном городском ТЦК и СП предложили в случае выявления нарушителей вызывать полицию для их доставки в территориальный центр комплектования.

Представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин отметил, что полностью выполнить планы мобилизации в городе не удается, однако отметил, что принимают все возможные меры для уменьшения недостатка личного состава.

