В городе не удается выполнять мобилизационные планы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное Полтава.
Что решили в Полтаве?
Соответствующее решение исполнительный комитет Полтавского городского совета поддержал 9 января. В городе создадут специальную комиссию, которая будет проверять, как государственные органы, предприятия, учреждения и организации соблюдают правила воинского учета.
Речь идет, частности, о ведении списков военнообязанных и своевременной сверке данных с ТЦК и СП. Также предусматривается возможность идентификации военнообязанных, которые находятся в розыске за нарушение мобилизационного законодательства, во время их обращения в органы власти, ЦНАПов или других учреждений.
В Полтавском объединенном городском ТЦК и СП предложили в случае выявления нарушителей вызывать полицию для их доставки в территориальный центр комплектования.
Представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин отметил, что полностью выполнить планы мобилизации в городе не удается, однако отметил, что принимают все возможные меры для уменьшения недостатка личного состава.
Что известно об изменениях в мобилизационных мероприятиях на 2026 год?
В Верховной Раде обсуждают отмену отсрочки от мобилизации для мужчин в возрасте от 25 лет, поступающих на обучение. Государственная служба качества образования провела проверки, в результате которых отчислено около 50 тысяч студентов, которые не учились, а лишь избегали мобилизации.
В 2026 году основные изменения в мобилизации в Украине включают получение отсрочки онлайн и использование Резерв ID вместо бумажных справок. Через приложение Резерв+ можно оплатить штрафы за нарушение правил воинского учета.
В сети распространилась неподтвержденная информация о переходе мобилизационных процессов к цифровой модели в 2026 году. Источники 24 Канала в Минобороны Украины опровергли слухи об автоматическом считывании номеров авто и передаче сигнала патрулям.