Про те, як має виглядати повістка й що в ній обов'язково повинно вказуватися розповідає 24 Канал із посиланням на Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Що обов'язково має бути вказано у повістці?

Щоб повістка мала юридичну силу, вона повинна бути належним чином оформлена й містити обов'язкові дані.

Зокрема, у документі мають бути зазначені такі реквізити:

прізвище, ім'я та по батькові й дата народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування ТЦК та СП, що видав повістку;

мета виклику до територіального центру комплектування;

місце, день і час явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки з Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

роз'яснення про наслідки неявки й про обов'язок повідомити про причини неявки.

Зазначимо також, що чинне законодавство не встановлює чітко визначених локацій для вручення повісток. Тож уповноважені особи мають право передати мобілізаційний документ у будь-якому місці.

Зокрема, повістку можуть вручити у публічному просторі, за місцем проживання військовозобов'язаного, на роботі чи в навчальному закладі, на блокпостах, а також у пунктах перетину державного кордону.

