Про те, як має виглядати повістка й що в ній обов'язково повинно вказуватися розповідає 24 Канал із посиланням на Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Що обов'язково має бути вказано у повістці?
Щоб повістка мала юридичну силу, вона повинна бути належним чином оформлена й містити обов'язкові дані.
Зокрема, у документі мають бути зазначені такі реквізити:
прізвище, ім'я та по батькові й дата народження громадянина, якому адресована повістка;
найменування ТЦК та СП, що видав повістку;
мета виклику до територіального центру комплектування;
місце, день і час явки за викликом;
підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;
реєстраційний номер повістки з Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів;
роз'яснення про наслідки неявки й про обов'язок повідомити про причини неявки.
Зазначимо також, що чинне законодавство не встановлює чітко визначених локацій для вручення повісток. Тож уповноважені особи мають право передати мобілізаційний документ у будь-якому місці.
Зокрема, повістку можуть вручити у публічному просторі, за місцем проживання військовозобов'язаного, на роботі чи в навчальному закладі, на блокпостах, а також у пунктах перетину державного кордону.
Що треба знати про мобілізацію у 2026?
Оновлений порядок мобілізації, який залишається чинним у 2026 році, передбачає подальшу цифровізацію більшості процедур. Зокрема, військовозобов'язані можуть оформлювати відстрочку від мобілізації дистанційно, без особистого відвідування ТЦК.
Паперові довідки поступово замінює цифровий документ Резерв ID, а штрафи за порушення правил військового обліку стало можливим сплачувати онлайн. Також запроваджено електронні направлення на проходження ВЛК та систему електронної черги.
Окремі зміни стосуються бронювання працівників. Так, з 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності нові правила для підприємств критичної інфраструктури. Однією з ключових умов стане підвищення мінімального рівня заробітної плати для заброньованих працівників.
Крім того, Міноборони повідомило про розширення функціоналу мобільного застосунку Резерв+. У додатку вже працює система push-сповіщень, яка інформує користувачів про подання або зняття з розшуку, фіксацію порушень військового обліку та накладення штрафів, оновлення Резерв ID тощо.
Додатково користувачі можуть активувати окреме повідомлення про надсилання паперової повістки поштою.