Таке рішення ухвалив уряд. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці міністра освіти і науки Оксена Лісового.
На що скерують кошти?
Посадовець розповів, що заклади освіти зараз стикаються з двома практичними потребами.
Перша – забезпечення безперервності навчання у час відключень світла. Тож, за словами міністра, 125 мільйонів гривень спрямують на придбання генераторів, акумуляторів (зарядних станцій) та інверторів.
Таке обладнання дозволить університетам, коледжам і державним школам підтримувати роботу критично важливих систем і продовжувати навчання навіть у час відсутності світла,
– акцентував міністр.
Друга – збереження фінансової стійкості закладів освіти. Уряд при цьому погодив перерозподіл видатків держбюджету для своєчасної оплати спожитих комунальних послуг та енергоносіїв:
- для коледжів – 113,9 мільйона гривень;
- для вишів – 220,5 мільйона гривень.
Лісовий запевнив, що ці рішення є критично важливими в умовах системних атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру.
Чи передбачили кошти на реформу шкільного харчування?
- Уряд заклав 14,4 мільярда гривень на реалізацію реформи шкільного харчування у 2026 році, повідомила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
- Вона додала, що держава систематично виділяє й закладає у бюджеті кошти і на модернізацію харчових блоків.
- За її словами, за два роки реформи також вже модернізували 215 харчоблоків у школах.
- На цю мету цьогоріч заклали 960 мільйонів гривень. На наступний рік передбачили 1 мільярд гривень.