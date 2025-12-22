Такое решение приняло правительство. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке министра образования и науки Оксена Лисового.

На что направят средства?

Чиновник рассказал, что учебные заведения сейчас сталкиваются с двумя практическими потребностями.

Первая – обеспечение непрерывности обучения во время отключений света. Поэтому, по словам министра, 125 миллионов гривен направят на приобретение генераторов, аккумуляторов (зарядных станций) и инверторов.

Такое оборудование позволит университетам, колледжам и государственным школам поддерживать работу критически важных систем и продолжать обучение даже в отсутствие света,

– акцентировал министр.

Вторая – сохранение финансовой устойчивости учебных заведений. Правительство при этом согласовало перераспределение расходов госбюджета для своевременной оплаты потребленных коммунальных услуг и энергоносителей:

для колледжей – 113,9 миллиона гривен;

для вузов – 220,5 миллиона гривен.

Лисовой заверил, что эти решения являются критически важными в условиях системных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Предусмотрели ли средства на реформу школьного питания?