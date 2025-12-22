Такое решение приняло правительство. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке министра образования и науки Оксена Лисового.
На что направят средства?
Чиновник рассказал, что учебные заведения сейчас сталкиваются с двумя практическими потребностями.
Первая – обеспечение непрерывности обучения во время отключений света. Поэтому, по словам министра, 125 миллионов гривен направят на приобретение генераторов, аккумуляторов (зарядных станций) и инверторов.
Такое оборудование позволит университетам, колледжам и государственным школам поддерживать работу критически важных систем и продолжать обучение даже в отсутствие света,
– акцентировал министр.
Вторая – сохранение финансовой устойчивости учебных заведений. Правительство при этом согласовало перераспределение расходов госбюджета для своевременной оплаты потребленных коммунальных услуг и энергоносителей:
- для колледжей – 113,9 миллиона гривен;
- для вузов – 220,5 миллиона гривен.
Лисовой заверил, что эти решения являются критически важными в условиях системных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру.
Предусмотрели ли средства на реформу школьного питания?
- Правительство заложило 14,4 миллиарда гривен на реализацию реформы школьного питания в 2026 году, сообщила глава Кабмина Юлия Свириденко.
- Она добавила, что государство систематически выделяет и закладывает в бюджете средства и на модернизацию пищевых блоков.
- По ее словам, за два года реформы также уже модернизировали 215 пищеблоков в школах.
- На эту цель в этом году заложили 960 миллионов гривен. На следующий год предусмотрели 1 миллиард гривен.