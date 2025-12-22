В целом в Украине давно есть условия для сокращения бакалаврских программ с четырех до трех лет. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует 24 Канал.
Могут ли вузы сократить продолжительность обучения?
Чиновник рассказал, что сокращение соответствующих программ до 3 лет – это европейская практика.
У наших людей в голове есть традиционное представление, что школа должна быть столько-то лет, бакалавриат – 4 года, магистратура – полтора. Мы не должны в такие рамки заводить наших молодых людей... Я думаю, университеты среагируют на этот вызов, потому что получат более подготовленного студента,
– заявил Трофименко в ответ на вопрос о возможном сокращении бакалаврской подготовки после запуска 12-летнего школьного образования.
И акцентировал, что 12-летняя школа – это о профилировании и усилении сильных сторон школьника-поступающего, чтобы он понял, какую профессиональную дорогу выбрать.
Заместитель Лисового также заявил, что его не пугает то, что вузы могут скептически воспринять идею сокращения продолжительности обучения на бакалавриате из-за того, что каждый год обучения – это дополнительные деньги для вуза.
У нас войско под миллион, и очень существенная часть этих людей захочет получить какую-то компетентность, квалификацию, перепрофилирование, какие-то новые навыки. У нас рынок образовательных услуг колоссальный. Поэтому я думаю, что университеты компенсируют то количество поступающих, которые могут в какой-то год не дойти до заведений, другими категориями,
– убежден чиновник.
Что известно о переходе на 12-летнее школьное образование в Украине?
С 2027 года в Украине полноценно введут 12-летнее обучение в школе.
С 1 сентября 2025 года начали пилотирование реформы старшей профильной школы.
С 1 сентября 2026 года стартует второй этап пилотирования реформы старшей школы: в лицеях будут апробировать обновленное содержание и структуру обучения в 10 – 12 классах.
В Украине также продолжается укрупнение сети вузов.
Николай Трофименко рассказал, что в 2026 году МОН намерено продолжить объединение вузов для модернизации сети.
В приоритете – присоединение филиалов ЗВО к университетам, пишет УП.