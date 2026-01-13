А також – швидких результатів та тестуванні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення УЦОЯО.

Про що попереджає УЦОЯО?

Цьогорічних учасників мультитесту застерегли від недоброчесних пропозицій, пов'язаних із нібито "тестовими завданнями від розробників НМТ".

Так, фахівці Українського центру оцінювання якості освіти, який відповідає за підготовку і проведення мультитесту, нагадали, що доступ до завдань має дуже обмежене коло людей.

Насправді реальні завдання НМТ є конфіденційними матеріалами, які складають і укладають в умовах обмеженого доступу. Тож будь-які заяви про їхню "наявність" є введенням в оману,

– наголосили в УЦОЯО.

Також додали, що не надаватимуть жодних рекомендацій ані щодо репетиторів, ані щодо курсів з підготовки до НМТ через очевидний конфлікт інтересів.

Фахівці Центру також зазначають, що обіцянка швидкого результату на НМТ теж є маніпуляцією.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?