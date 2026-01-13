А также – быстрых результатов и тестировании. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение УЦОКО.

Смотрите также Каким будет образование в 2026 году: от повышения зарплат учителям и стипендий студентам до реформ

О чем предупреждает УЦОКО?

Нынешних участников мультитеста предостерегли от недобросовестных предложений, связанных с якобы "тестовыми заданиями от разработчиков НМТ".

Так, специалисты Украинского центра оценивания качества образования, который отвечает за подготовку и проведение мультитеста, напомнили, что доступ к заданиям имеет очень ограниченный круг людей.

На самом деле реальные задачи НМТ являются конфиденциальными материалами, которые составляют и заключают в условиях ограниченного доступа. Поэтому любые заявления об их "наличии" являются введением в заблуждение,

– отметили в УЦОКО.

Также добавили, что не будут предоставлять никаких рекомендаций ни по репетиторам, ни по курсам по подготовке к НМТ из-за очевидного конфликта интересов.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Специалисты Центра также отмечают, что обещание быстрого результата на УМТ тоже является манипуляцией.

Смотрите также Как будет происходить поступление на бакалавриат в 2026 году

Как будет происходить НМТ в 2026 году?