Освіта Освіта в Україні В окремих містах закінчилися місця для складання НМТ: про що попереджають учасників
4 хв

В окремих містах закінчилися місця для складання НМТ: про що попереджають учасників

Марія Волошин
Основні тези
  • Додаткові тимчасові екзаменаційні центри будуть створені в Амстердамі та Гаазі (Нідерланди).
  • Вільних місць для складання НМТ більше немає в містах: Дюссельдорф і Кельн (Німеччина), Прага (Чехія), Бухарест (Румунія), Мілан (Італія), Катовіце, Краків та Познань (Польща).
НМТ у 2026 році за кордоном
НМТ у 2026 році за кордоном

Триває реєстрація на національний мультитест у 2026 році. Складати іспит можна і в Україні, і за кордоном.

Однак за кордоном кількість місць обмежена. Деталі повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Які міста додали до списку?

Перелік країн і міст, де можна пройти оцінювання за кордоном, розширили. Тимчасові екзаменаційні центри створять ще у двох містах: Амстердамі та Гаазі (Нідерланди).

Проте в УЦОЯО радять випускникам не зволікати з реєстрацією.

Є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп'ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. Тож у разі вичерпання місць у певному населеному пункті він стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації,
– наголошують у Центрі.

До слова Раніше Український центр оцінювання якості освіти уточнив список усіх країн, з якими вже вдалося домовитися про проведення НМТ. Зараз таких 31.

Де вже немає місць для складання НМТ?

У Центрі також повідомили, що вже немає вільних місць для проходження НМТ в таких містах:

  • Дюссельдорф та Кельн (Німеччина);

  • Прага (Чехія);

  • Бухарест (Румунія);

  • Мілан (Італія);

  • Катовіце, Краків та Познань (Польща).

Тим, хто має намір складати НМТ за кордоном, також нагадують: якщо ви вже зареєструвалися, але хочете щось змінити, можете це зробити до 7 квітня. Зокрема, якщо хочете вибрати місто, ближче до вашого місцеперебування під час іспиту після появи нових міст у списку.

Що відомо про мультитест у 2026 році?

  • 5 березня розпочалася реєстрація на НМТ у 2026 році.
  • Тестування розпочнеться у травні. Основна сесія – з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
  • На тестуванні буде перевірка з 4 предметів. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
  • Іспит триватиме протягом одного дня у межах двох етапів.
  • На НМТ планують використовувати відеонагляд і металошукачі.
  • Дата складання тестування від дати реєстрації не залежить.