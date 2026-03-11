В окремих містах закінчилися місця для складання НМТ: про що попереджають учасників

Однак за кордоном кількість місць обмежена. Деталі повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Які міста додали до списку?

Перелік країн і міст, де можна пройти оцінювання за кордоном, розширили. Тимчасові екзаменаційні центри створять ще у двох містах: Амстердамі та Гаазі (Нідерланди).

Проте в УЦОЯО радять випускникам не зволікати з реєстрацією.

Є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп'ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. Тож у разі вичерпання місць у певному населеному пункті він стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації,

– наголошують у Центрі.

Де вже немає місць для складання НМТ?

У Центрі також повідомили, що вже немає вільних місць для проходження НМТ в таких містах:

Дюссельдорф та Кельн (Німеччина);

Прага (Чехія);

Бухарест (Румунія);

Мілан (Італія);

Катовіце, Краків та Познань (Польща).

Тим, хто має намір складати НМТ за кордоном, також нагадують: якщо ви вже зареєструвалися, але хочете щось змінити, можете це зробити до 7 квітня. Зокрема, якщо хочете вибрати місто, ближче до вашого місцеперебування під час іспиту після появи нових міст у списку.

