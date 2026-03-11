back button
укррус
Учеба Образование в Украине В отдельных городах закончились места для сдачи НМТ: о чем предупреждают участников
view count
time for reading4 мин

В отдельных городах закончились места для сдачи НМТ: о чем предупреждают участников

Мария Волошин
Основные тезисы
  • Дополнительные временные экзаменационные центры будут созданы в Амстердаме и Гааге (Нидерланды).
  • Свободных мест для сдачи НМТ больше нет в городах: Дюссельдорф и Кельн (Германия), Прага (Чехия), Бухарест (Румыния), Милан (Италия), Катовице, Краков и Познань (Польша).
НМТ в 2026 году за рубежом
НМТ в 2026 году за рубежом / Depositphotos

Продолжается регистрация на национальный мультитест в 2026 году. Сдавать экзамен можно и в Украине, и за рубежом.

Однако за рубежом количество мест ограничено. Детали сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Смотрите также Без нее участником НМТ не стать: можно ли в Дії взять справку с места учебы

Какие города добавили в список?

Перечень стран и городов, где можно пройти оценивание за рубежом, расширили. Временные экзаменационные центры создадут еще в двух городах: Амстердаме и Гааге (Нидерланды).

Однако в УЦОКО советуют выпускникам не медлить с регистрацией.

Есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном населенном пункте он станет недоступным для выбора в сервисе регистрации,
– отмечают в Центре.

К слову Ранее Украинский центр оценивания качества образования уточнил список всех стран, с которыми уже удалось договориться о проведении НМТ. Сейчас таких 31.

Где уже нет мест для сдачи НМТ?

В Центре также сообщили, что уже нет свободных мест для прохождения НМТ в таких городах:

  • Дюссельдорф и Кельн (Германия);

  • Прага (Чехия);

  • Бухарест (Румыния);

  • Милан (Италия);

  • Катовице, Краков и Познань (Польша).

Тем, кто намерен сдавать НМТ за рубежом, также напоминают: если вы уже зарегистрировались, но хотите что-то изменить, можете это сделать до 7 апреля. В частности, если хотите выбрать город, ближе к вашему местонахождению во время экзамена после появления новых городов в списке.

Смотрите также Обязательно стоит знать: можно ли получить льготы на НМТ

Что известно о мультитесте в 2026 году?

  • 5 марта началась регистрация на НМТ в 2026 году.
  • Тестирование начнется в мае. Основная сессия – с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
  • На тестировании будет проверка по 4 предметам. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
  • Экзамен продлится в течение одного дня в рамках двух этапов.
  • На НМТ планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.
  • Дата сдачи тестирования от даты регистрации не зависит.