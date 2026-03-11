В отдельных городах закончились места для сдачи НМТ: о чем предупреждают участников

Однако за рубежом количество мест ограничено. Детали сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Смотрите также Без нее участником НМТ не стать: можно ли в Дії взять справку с места учебы
Какие города добавили в список?
Перечень стран и городов, где можно пройти оценивание за рубежом, расширили. Временные экзаменационные центры создадут еще в двух городах: Амстердаме и Гааге (Нидерланды).
Однако в УЦОКО советуют выпускникам не медлить с регистрацией.
Есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном населенном пункте он станет недоступным для выбора в сервисе регистрации,
– отмечают в Центре.
К слову Ранее Украинский центр оценивания качества образования уточнил список всех стран, с которыми уже удалось договориться о проведении НМТ. Сейчас таких 31.
Где уже нет мест для сдачи НМТ?
В Центре также сообщили, что уже нет свободных мест для прохождения НМТ в таких городах:
Дюссельдорф и Кельн (Германия);
Прага (Чехия);
Бухарест (Румыния);
Милан (Италия);
Катовице, Краков и Познань (Польша).
Тем, кто намерен сдавать НМТ за рубежом, также напоминают: если вы уже зарегистрировались, но хотите что-то изменить, можете это сделать до 7 апреля. В частности, если хотите выбрать город, ближе к вашему местонахождению во время экзамена после появления новых городов в списке.
Смотрите также Обязательно стоит знать: можно ли получить льготы на НМТ
Что известно о мультитесте в 2026 году?
- 5 марта началась регистрация на НМТ в 2026 году.
- Тестирование начнется в мае. Основная сессия – с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
- На тестировании будет проверка по 4 предметам. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Экзамен продлится в течение одного дня в рамках двух этапов.
- На НМТ планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.
- Дата сдачи тестирования от даты регистрации не зависит.