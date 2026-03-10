Регистрация на тестирование уже продолжается. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко при этом рассказала, может ли кто-то иметь льготы на мультитесте.

Есть ли льготы на НМТ?

Вакуленко во время брифинга спросили о льготной категории в кабинете абитуриента.

Чтобы создать кабинет абитуриента, нужно сначала составить НМТ, получить положительные результаты и дальше создавать кабинет абитуриента с этими материалами,

– сообщила она.

И добавила, что сейчас никаких льгот на НМТ нет.

Есть создание специальных условий. Но это не льготы,

– уточнила она.

И добавила, что создание специальных условий на тестировании – это возможность поддержать тех участников, которые нуждаются в определенных приспособлениях во время прохождения НМТ.

К слову, 2026 года для регистрации на НМТ от школьников, которые заканчивают школу в этом году, также потребуют справку из учебного заведения.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?