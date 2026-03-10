Регистрация на тестирование уже продолжается. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко при этом рассказала, может ли кто-то иметь льготы на мультитесте.

Есть ли льготы на НМТ?

Вакуленко во время брифинга спросили о льготной категории в кабинете абитуриента.

Чтобы создать кабинет абитуриента, нужно сначала составить НМТ, получить положительные результаты и дальше создавать кабинет абитуриента с этими материалами,
– сообщила она.

И добавила, что сейчас никаких льгот на НМТ нет.

Есть создание специальных условий. Но это не льготы,
– уточнила она.

И добавила, что создание специальных условий на тестировании – это возможность поддержать тех участников, которые нуждаются в определенных приспособлениях во время прохождения НМТ.

К слову, 2026 года для регистрации на НМТ от школьников, которые заканчивают школу в этом году, также потребуют справку из учебного заведения.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?

  • 5 марта началась регистрация на национальный мультитест в 2026 году.
  • НМТ стартует в мае. Основная сессия будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
  • На тестировании будет 4 предмета. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
  • Экзамен будет проходить в течение одного дня в рамках двух этапов.
  • На мультитесте планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.
  • Дата сдачи НМТ от даты регистрации на тестирование не зависит.