Будущих участников при этом интересует, что делать в случае воздушной тревоги и отключения света. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала детали.
Как действовать в случае воздушной тревоги или отключения света?
Вакуленко объяснила, что в случае воздушной тревоги время для выполнения заданий участников остановят.
Все участники перейдут в укрытие до завершения воздушной тревоги. Если во время тестирования будет тревога и уже невозможно будет продолжить работу над тестом, потому что она будет длительной, в такой ситуации предложат участие в дополнительной сессии,
– уточнила она.
Также уточнила, как будет происходить тестирование в случае отключения света.
Так же как в случае других форс-мажорных обстоятельств,
– отметила руководительница Центра.
И добавила: если по определенным причинам тестирование невозможно продолжить, его приостанавливают, вопрос будут пытаться решить. Если это будет невозможно, для участников будет доступна дополнительная сессия.
Нужно ли сохранять каждое задание?
Вакуленко также рассказала, нужно ли сохранять каждое задание.
Сохраняется ли информация во время отключений света в тестировщике? Да, сохраняется. После задания есть кнопка "сохранить". После выполнения каждого задания вы сохраняете ответ на каждое задание,
– отметила она.
И добавила: после нажатия – ответ сохранен, и чтобы не случилось, эти ответы уже есть в системе.
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
- В этом году на НМТ будет 4 предмета. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Основная сессия будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
- НМТ будет происходить в течение одного дня в рамках двух этапов.
- Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
- На мультитесте планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.
- Дата сдачи НМТ от даты регистрации на тестирование не зависит.
- Пересдать мультитест, если получил низкий балл, можно – но в следующем году.