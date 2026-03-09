back button
Учеба Образование в Украине Зависит ли дата сдачи УНМТ от даты регистрации на тестирование
Зависит ли дата сдачи УНМТ от даты регистрации на тестирование

Мария Волошин
Основные тезисы
НМТ в 2026 году
НМТ в 2026 году / Freepik

5 марта стартовала регистрация на национальный мультитест в 2026 году. Основная сессия тестирования начнется в мае.

Будущих участников при этом интересует, связана ли дата регистрации на НМТ с датой его прохождения. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала детали.

Зависит ли дата регистрации на НМТ от даты регистрации?

Вакуленко уточнила, будет ли сдавать участник тестирования, к примеру, в первые дни мультитеста, если зарегистрируется в первой половине марта.

Никакой связи здесь нет. Регистрируйтесь с 5 марта и то, куда мы вас разместим, – это наши технические вопросы, которые не связаны со сроком вашей регистрации,
– уточнила она.

И добавила, что УЦОКО будет пытаться учесть, что в мае должны сдавать экзамен выпускники прошлых лет.

Хотя в первый день может зарегистрироваться, а проходить в последний день кампании НМТ,
– заявила Вакуленко.

К слову, 2026 года для регистрации на НМТ от школьников, которые заканчивают школу в этом году, также потребуют справку из учебного заведения.

Как зарегистрироваться на НМТ в 2026 году?

  • 5 марта стартовал основной период регистрации на национальный мультитест в 2026 году. Продлится до 2 апреля 2026 года.
  • Украинский центр оценивания качества образования уже определил порядок регистрации.
  • Для регистрации на НМТ выпускники должны создать персональный кабинет на веб-сайте УЦОКО. Это можно сделать с помощью Дії или заполнив форму в регистрационном сервисе.
  • Будущим участникам НМТ также советуют просматривать информацию в персональном кабинете.
  • Доработать замечания надо как можно быстрее и еще раз отправить все на проверку до 7 апреля.