Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, можно ли пересдать мультитест. Также уточнила, где искать результаты НМТ.

Можно ли пересдать тестирование?

Вакуленко спросили, можно ли пересдать мультитест, если не получил желаемый результат на тестировании.

Да, но не в этом году. В пределах одного календарного года есть возможность пройти экзамен и получить результат только один раз,

– акцентировала она.

Куда и как придут результаты НМТ?

Также руководительница Центра рассказала, где участникам искать результаты тестирования в этом году.

В первую очередь вы увидите результаты на экране – в тестовых баллах. Далее в ваш кабинет придут те результаты, которые мы уже будем передавать в Единую государственную базу по вопросам образования. На их основе уже будет формироваться конкурсный балл,

– уточнила она.

И добавила: если вы поступаете в вуз в Украине, никаких копий результатов делать не надо.

Вы создадите кабинет абитуриента, введете нужную информацию, и ваши результаты будут уже там,

– резюмировала Вакуленко.

К слову Украинский центр оценивания качества образования уточнил список всех стран, с которыми уже удалось договориться о проведении НМТ. Сейчас таких 31.

