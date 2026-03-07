Об этом рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И опровергла один из таких мифов.

Чего не стоит бояться участникам НМТ?

Вакуленко отметила, что демонстрационными вариантами, в частности, есть и тесты прошлых лет, которые УЦОКО тоже размещает.

Вы можете убедиться в том, что по сложности они не отличаются от демонстрационных. То есть все те мифы, легенды о том, что в демонстрационных вариантах вам дают возможность поработать с очень простыми вариантами, а вы придете на тест – и там будет страшно сложно, вы увидите, что это не подтверждается,

– акцентировала руководительница Центра.

И добавила, что при подготовке к тестированию стоит обратить внимание на тактику прохождения теста. В частности, на вопрос об использовании справочных материалов, или с чего начинать – с языка или с математики. Также на то, переходить ли от одного предмета к другому в пределах

одного блока.



Подготовка к НМТ / скриншот видео

Также научитесь следить за временем. Единственное, чем отличается принципиально демонстрационный вариант на платформе ВШО от тестировщика в реальном времени, это то, что отсчета времени не будут предлагать,

– сообщила Вакуленко.

И добавила, что его можно установить на своем компьютере.

Что известно об НМТ-2026?