Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І спростувала один із таких міфів.

Дивіться також Діє правило: у тестах НМТ-2026 будуть завдання з минулих років

Чого не варто боятися учасникам НМТ?

Вакуленко зауважила, що демонстраційними варіантами, зокрема, є і тести минулих років, які УЦОЯО теж розміщує.

Ви можете переконатися у тому, що за складністю вони не відрізняються від демонстраційних. Тобто всі ті міфи, легенди про те, що у демонстраційних варіантах вам дають змогу попрацювати з дуже простими варіантами, а ви прийдете на тест – і там буде страшно складно, ви побачите, що це не підтверджується,

– акцентувала очільниця Центру.

До слова Український центр оцінювання якості освіти уточнив список усіх країн, з якими вже вдалося домовитися про проведення НМТ. Зараз таких 31.

І додала, що під час підготовки до тестування варто звернути увагу на тактику проходження тесту. Зокрема, на питання про використання довідкових матеріалів, або з чого починати – з мови чи з математики. Також на те, чи переходити від одного предмета до іншого у межах

одного блоку.



Підготовка до НМТ / скриншот відео

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Також навчіться стежити за часом. Єдине, чим відрізняється принципово демонстраційний варіант на платформі ВШО від тестувальника в реальному часі, це те, що відліку часу не пропонуватимуть,

– повідомила Вакуленко.

І додала, що його можна встановити на своєму комп'ютері.

Дивіться також У тестах з двох предметів НМТ-2026 відбулися зміни

Що відомо про НМТ-2026?