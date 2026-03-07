Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І спростувала один із таких міфів.
Чого не варто боятися учасникам НМТ?
Вакуленко зауважила, що демонстраційними варіантами, зокрема, є і тести минулих років, які УЦОЯО теж розміщує.
Ви можете переконатися у тому, що за складністю вони не відрізняються від демонстраційних. Тобто всі ті міфи, легенди про те, що у демонстраційних варіантах вам дають змогу попрацювати з дуже простими варіантами, а ви прийдете на тест – і там буде страшно складно, ви побачите, що це не підтверджується,
– акцентувала очільниця Центру.
До слова Український центр оцінювання якості освіти уточнив список усіх країн, з якими вже вдалося домовитися про проведення НМТ. Зараз таких 31.
І додала, що під час підготовки до тестування варто звернути увагу на тактику проходження тесту. Зокрема, на питання про використання довідкових матеріалів, або з чого починати – з мови чи з математики. Також на те, чи переходити від одного предмета до іншого у межах
одного блоку.
Підготовка до НМТ / скриншот відео
Також навчіться стежити за часом. Єдине, чим відрізняється принципово демонстраційний варіант на платформі ВШО від тестувальника в реальному часі, це те, що відліку часу не пропонуватимуть,
– повідомила Вакуленко.
І додала, що його можна встановити на своєму комп'ютері.
Що відомо про НМТ-2026?
Цьогоріч на НМТ буде 4 предмети. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія – з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
Тестування буде протягом одного дня у межах двох етапів.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
На мультитесті планують використовувати відеонагляд і металошукачі.