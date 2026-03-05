Завдання цьогорічного мультитесту міститимуть частину завдань ЗНО та НМТ минулих років. Про це повідомив заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.
Чи будуть на НМТ-2026 тести минулих років?
За словами Бойка, УЦОЯО використовує банк завдань ЗНО для формування добірок для НМТ чинного року. Однак дотримується правила: не більше ніж 20% завдань попередніх років можуть бути використані у тестах цього року оцінювання.
Тобто завдання, які ви бачили в тренувальних варіантах як завдання минулих років, можуть потрапити вам на очі під час виконання тесту цього року. Але таких завдань не більше ніж 20 відсотків,
– зазначив заступник директора УЦОЯО.
Цікаво! УЦОЯО недавно оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів, які будуть на НМТ у 2026 році.
Зазначимо, що очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла "Освіторії", що цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З фізики – додали 2 завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
Учасники НМТ 2026 року складатимуть 4 предмети. Обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія тестування буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
НМТ триватиме протягом одного дня у межах двох етапів.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових змін у тести не вноситимуть.
На тестуванні планують використовувати відеонагляд і металошукачі.