Завдання цьогорічного мультитесту міститимуть частину завдань ЗНО та НМТ минулих років. Про це повідомив заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

Дивіться також Цих завдань не буде на НМТ у 2026 році

Чи будуть на НМТ-2026 тести минулих років?

За словами Бойка, УЦОЯО використовує банк завдань ЗНО для формування добірок для НМТ чинного року. Однак дотримується правила: не більше ніж 20% завдань попередніх років можуть бути використані у тестах цього року оцінювання.

Тобто завдання, які ви бачили в тренувальних варіантах як завдання минулих років, можуть потрапити вам на очі під час виконання тесту цього року. Але таких завдань не більше ніж 20 відсотків,

– зазначив заступник директора УЦОЯО.

Цікаво! УЦОЯО недавно оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів, які будуть на НМТ у 2026 році.

Зазначимо, що очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла "Освіторії", що цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З фізики – додали 2 завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Дивіться також У тестах з двох предметів НМТ-2026 відбулися зміни

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?