Також лунають скарги, що завдання НМТ стали складнішими і загалом цей формат є стресовим. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко відповіла на це питання в інтерв'ю Главкому.
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Чи є НМТ цьогоріч складнішим?
Так, протягом чотирьох годин учасники НМТ повинні відповісти на питання з чотирьох предметів: математики, української мови, історії України та ще одного предмета на вибір.
Вакуленко каже, що хвиля обурення та розмов про "надскладні завдання" не є унікальною для 2026 року – це стабільна тенденція, яка повторюється під час кожної екзаменаційної кампанії.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Під час підготовки вступники виконували демонстраційні завдання минулих років у комфортних умовах удома. А от під час тестування вони мають перебувати у тимчасових екзаменаційних центрах, в умовах обмеженого часу, у стресі. Очевидно, що такий формат має значно складніший вигляд,
– зауважила вона.
І додала, що, окрім зовнішніх умов, значну роль відіграє фактор відповідальності за результат.
Природу цієї складності легко пояснити змістом тестів. Але насправді вона полягає в тому, що ми просто інакше ставимося до того тесту, який для нас є визначальним, аніж до підготовчого тестування,
– резюмувала очільниця Центру.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Що відомо про зміни в НМТ?
- Народні депутати запропонували змінити формулу НМТ вже наступного року. Зокрема, зменшити кількість предметів до трьох.
- Українці влаштували дискусію щодо того, чи треба забирати математику зі списку обов'язкових предметів.
- Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко вважає, що математика має залишатися серед обов'язкових предметів НМТ, оскільки саме результати цього іспиту, поряд з результатами з української мови, є найкращими предикторами успішності майбутніх студентів.
- Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що математика повинна бути обов'язковим предметом.
- Очільниця уряду Юлія Свириденко не підтримує ідею зміни структури тесту.