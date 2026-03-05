Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І уточнила, яких завдань не буде на мультитесті.

Яких завдань не буде на тестуванні цьогоріч?

Вакуленко повідомила, що Іспити не міститимуть завдань з розгорнутою формою відповіді.

Тобто не буде власного висловлення, листа чи розв'язання покрокового математичної задачі,

– уточнила вона.

До слова, аби учасники, які цьогоріч проходитимуть перевірку знань на НМТ, могли перевірити свій рівень підготовки, УЦОЯО оприлюднив демонстраційні варіанти тестів. Вони допоможуть випускникам також навчитися розподіляти час на виконання завдань із різних предметів, визначити теми, які варті їхньої ретельної уваги тощо.

Нагадаємо, що заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова розповіла, що гра зі зниженням прохідного бала – дуже небезпечна. За її словами, знижений прохідний бал означає нижчий рівень готовності дитини до опанування програм, які передбачені конкретною спеціальністю. Тому зниження прохідного бала для вступників не має залежати від обставин.



Що відомо про НМТ-2026?