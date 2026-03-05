Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І уточнила, яких завдань не буде на мультитесті.
Яких завдань не буде на тестуванні цьогоріч?
Вакуленко повідомила, що Іспити не міститимуть завдань з розгорнутою формою відповіді.
Тобто не буде власного висловлення, листа чи розв'язання покрокового математичної задачі,
– уточнила вона.
До слова, аби учасники, які цьогоріч проходитимуть перевірку знань на НМТ, могли перевірити свій рівень підготовки, УЦОЯО оприлюднив демонстраційні варіанти тестів. Вони допоможуть випускникам також навчитися розподіляти час на виконання завдань із різних предметів, визначити теми, які варті їхньої ретельної уваги тощо.
Нагадаємо, що заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова розповіла, що гра зі зниженням прохідного бала – дуже небезпечна. За її словами, знижений прохідний бал означає нижчий рівень готовності дитини до опанування програм, які передбачені конкретною спеціальністю. Тому зниження прохідного бала для вступників не має залежати від обставин.
Яких завдань не буде на НМТ-2026 / скриншот відео
Що відомо про НМТ-2026?
Учасники НМТ проходитимуть 2026 року перевірку знань з 4 предметів. Обов'язково складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія тестування буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
НМТ відбуватиметься протягом одного дня у межах двох етапів.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових змін у тестах не буде.
На НМТ планують використовувати відеонагляд і металошукачі.