Об этом рассказала руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И уточнила, каких заданий не будет на мультитесте.

Каких заданий не будет на тестировании в этом году?

Вакуленко сообщила, что Экзамены не будут содержать заданий с развернутой формой ответа.

То есть не будет собственного высказывания, письма или решения пошаговой математической задачи,

– уточнила она.

К слову, чтобы участники, которые в этом году будут проходить проверку знаний на НМТ, могли проверить свой уровень подготовки, УЦОКО обнародовал демонстрационные варианты тестов. Они помогут выпускникам также научиться распределять время на выполнение заданий по различным предметам, определить темы, которые стоят их тщательного внимания и тому подобное.

Напомним, что заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева рассказала, что игра со снижением проходного балла – очень опасна. По ее словам, сниженный проходной балл означает более низкий уровень готовности ребенка к освоению программ, которые предусмотрены конкретной специальностью. Поэтому снижение проходного балла для поступающих не должно зависеть от обстоятельств.



Что известно об НМТ-2026?