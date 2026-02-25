И подчеркнула, что важно разделять организационную составляющую и цель НМТ. Об этом Кузьмичева рассказала в интервью УП.

Смотрите также Видеонаблюдение и металлоискатели на НМТ: к каким мерам безопасности готовиться участникам

Планировали ли изменения относительно НМТ?

Цель НМТ – это поступление в вуз, напомнила чиновница. И добавила, что игра с проходным баллом – очень опасна. Может показаться, что на определенном этапе это благо для ребенка, но на самом деле – отложенное негативное влияние на абитуриента.

Пониженный проходной балл означает более низкий уровень готовности ребенка к освоению программ, предусмотренных конкретной специальностью. В лучшем случае это скажется на успеваемости студента, а в худшем – он через семестр или год обучения просто уйдет из университета, потому что его уровень не совпадает с ожиданиями вуза,

– уточнила она.

Поэтому снижение проходного балла для поступающих не должно зависеть от обстоятельств. При этом следует наверстывать образовательные потери.

Ведь главная задача НМТ – обеспечение равного доступа и сохранения качества образования, а не возможность пересмотра стандартов или проходных баллов,

– заявила Кузьмичева.

Смотрите также Шанс не для всех: нужно ли сдавать НМТ для получения второго высшего образования

Думали ли о переносе дат НМТ из-за блэкаутов?

Чиновница напомнила, что модель проведения УМТ содержит основные и дополнительные сессии. Последние предусмотрены для форс-мажорных ситуаций. Если кому-то не удастся сдать тестирование в рамках основной сессии, он сможет это сделать в рамках дополнительной.

Если этого будет так же недостаточно, я убеждена, что этот вопрос будет активно мониториться с мая, и соответствующие управленческие решения могут быть приняты с акцентом на создание условий для детей,

– резюмировала она.

К слову, директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала "Освитории", что в этом году незначительные изменения произошли в тестах по физике и химии. По физике – добавили 2 задания с выбором одного правильного ответа.

Как будет происходить НМТ-2026?