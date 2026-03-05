Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І додала, що після змін ці тести будуть доступнішими.

Які зміни відбулися у тестах НМТ у 2026 році?

Так, цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З фізики – додали 2 завдання з вибором однієї правильної відповіді. З хімії – у 2025 році було 30 завдань, цьогоріч – 24 завдання.

Вакуленко зауважила, що після змін тести з фізики та хімії стали доступнішими.

Окремо майбутнім учасникам НМТ пропонують ознайомитись їх демонстраційним варіантом тестів з цих предметів.

Цікаво! УЦОЯО недавно оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів, які будуть на НМТ у 2026 році.

Під час іспиту з фізики будуть доступні довідкові матеріали. Їх розмістять у тестовому середовищі учасника НМТ. Чернетку можна використовувати, але після завершення тестування треба повернути.



Завдання з фізики на НМТ-2026 / скриншот відео

Іспит з хімії, за словами Вакуленко, також став доступнішим. Учасникам теж радять опрацювати демоваріант з цього предмета. Також є довідкові матеріали, які варто переглянути.



Завдання з хімії на НМТ-2026 / скриншот відео

Скільки завдань буде на НМТ з цим предметів?

Тест із хімії налічуватиме 24 завдання різних форм. За виконання завдань із хімії можна буде отримати від 0 до 32 тестових балів.

Тест із фізики налічуватиме 22 завдання різних форм. За виконання завдань із фізики можна буде отримати від 0 до 32 балів.

Що відомо про НМТ-2026?