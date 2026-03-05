Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І додала, що після змін ці тести будуть доступнішими.
Які зміни відбулися у тестах НМТ у 2026 році?
Так, цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З фізики – додали 2 завдання з вибором однієї правильної відповіді. З хімії – у 2025 році було 30 завдань, цьогоріч – 24 завдання.
Вакуленко зауважила, що після змін тести з фізики та хімії стали доступнішими.
Окремо майбутнім учасникам НМТ пропонують ознайомитись їх демонстраційним варіантом тестів з цих предметів.
Цікаво! УЦОЯО недавно оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів, які будуть на НМТ у 2026 році.
Під час іспиту з фізики будуть доступні довідкові матеріали. Їх розмістять у тестовому середовищі учасника НМТ. Чернетку можна використовувати, але після завершення тестування треба повернути.
Завдання з фізики на НМТ-2026 / скриншот відео
Іспит з хімії, за словами Вакуленко, також став доступнішим. Учасникам теж радять опрацювати демоваріант з цього предмета. Також є довідкові матеріали, які варто переглянути.
Завдання з хімії на НМТ-2026 / скриншот відео
Скільки завдань буде на НМТ з цим предметів?
Тест із хімії налічуватиме 24 завдання різних форм. За виконання завдань із хімії можна буде отримати від 0 до 32 тестових балів.
Тест із фізики налічуватиме 22 завдання різних форм. За виконання завдань із фізики можна буде отримати від 0 до 32 балів.
Що відомо про НМТ-2026?
Учасники проходитимуть перевірку знань з 4 предметів. Обов'язково складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
Тестування відбуватиметься протягом одного дня у межах двох етапів.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових змін у тестах не буде.
На мультитесті планують використовувати відеонагляд і металошукачі.