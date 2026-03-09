Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко при этом рассказала важные детали, касающиеся экзамена.
Можно ли случайно завершить тестирование?
Вакуленко спросили, можно ли случайно нажать кнопку "завершить" тестирование.
Нет, нельзя. Эта кнопка связана с серией уточняющих вопросов о том, уверены ли вы уверены, что хотите завершить тестирование, или вы выполнили все задания,
– уточнила она.
И подчеркнула, что случайно щелкнуть кнопку "завершить" просто невозможно.
Надо ли сохранять задания?
Руководительница УЦОКО при этом рассказала, надо ли хранить каждое задание. В частности, уточнила, сохраняется ли информация во время отключений света в тестировщике.
Так, сохраняется. После задания есть кнопка "сохранить". После выполнения каждого задания вы сохраняете ответ на каждое задание,
– отметила она.
И добавила, что эти ответы после сохранения останутся в системе.
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
- На НМТ будет 4 предмета. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Основная сессия предусмотрена с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
- Экзамен будет проходить в течение одного дня в рамках двух этапов.
- На мультитесте планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.
- Дата сдачи НМТ от даты регистрации на тестирование не зависит.