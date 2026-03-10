Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, можно ли ее заказать в Дии.
Смотрите также Чтобы не "пролететь" мимо вуза: как будут определять результаты НМТ для поступления
Какая справка нужна для регистрации на НМТ-2026?
Так, для регистрации на тестирование справку с информацией об образовании и ее копию следует иметь обязательно. Она подтверждает завершение школы будущим участником НМТ.
Для документа есть образец: на нем должен быть штамп школы и подпись директора. Без справки стать участником НМТ невозможно, рассказывали в Украинском центре оценивания качества образования.
В справке должно быть указано: "Он (она) в 2026 году завершает получение полного общего среднего образования в (название учебного заведения)",
– отмечают в УЦОКО.
Абитуриенты, которые сейчас находятся за рубежом, должны загрузить нотариально заверенный перевод справки с места учебы.
Выпускники школ прошлых лет взамен должны позаботиться о справке об окончании школы, образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста, полученную степень в колледже или вузе.
К слову Украинский центр оценивания качества образования уточнил список всех стран, с которыми уже удалось договориться о проведении НМТ. Сейчас таких 31.
Можно ли в Дии взять справку с места учебы?
Вакуленко также сообщила, можно ли взять справку с места учебы в Дии.
Нет. Но в Дии у большинства выпускников прошлых лет могут быть документы о полном среднем образовании. Но это – не справка с места учебы. Справку с места учебы нужно взять в месте учебы,
– сообщила она.
Смотрите также Должны быть уверены: можно ли на НМТ случайно завершить экзамен
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
- 5 марта стартовала регистрация на НМТ в 2026 году.
- Тестирование будет в мае. Основная сессия – с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
- На тестировании будет 4 предмета. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Экзамен продлится в течение одного дня в рамках двух этапов.
- На мультитесте планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.
- Дата сдачи НМТ от даты регистрации на тестирование не зависит.