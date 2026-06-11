Они могут узнать свои официальные результаты по шкале 100 – 200 баллов. Об этом информирует Украинский центр оценивания качества образования.

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Кто получил результаты НМТ?

Соответствующую информацию разместили в персональных кабинетах. Во вкладке "Результат НМТ-2026" доступна опция формирования Информационной карточки участника НМТ. Она необходима для поступления в вузы нашего государства.

Кроме того, участники и участницы могут загрузить карточки результатов по предметам.

Участники же и участницы основных сессий мультитеста, которые проходили тестирование после 30 мая, получат свои результаты в персональных кабинетах до 3 июля.

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Как определяют результаты НМТ?

Результаты УМТ определяют в рамках нескольких этапов. После завершения выполнения всех заданий на тестировании (обоих блоков) участник увидит на экране компьютера количество тестовых баллов за каждый предмет.

После тестовые баллы можно самостоятельно перевести в шкалу 100 – 200 с помощью таблицы перевода баллов НМТ.

Окончательные результаты НМТ 2026 года появятся в персональных кабинетах участников во вкладке "Результаты".

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Когда обнародуют результаты НМТ 2026 года?

Официальные результаты НМТ 2026 станут известны:

до 3 июля – для участников основной сессии;

до 29 июля – для участников дополнительной сессии.

Оригинал документа с результатами НМТ может понадобиться абитуриентам, которые поступают в зарубежные учебные заведения.