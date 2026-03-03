У 2026 році 24 тисячі українських випускників зможуть пройти тестування у різних країнах світу. Відповідні квоти затвердив Український центр оцінювання якості освіти.

Скільки учасників зможуть пройти тестування за кордоном?

Кількість місць вже визначили. Під час реєстрації для участі в НМТ у містах за кордоном діятимуть кількісні обмеження під час основних або додаткових сесій.

Найбільше осіб може пройти тестування у Німеччині – майже 6 тисяч. У Польщі – майже 5600 українців, у Великій Британії – майже 1500 осіб, у Норвегії – 1100.

Загалом скласти мультитест цьогоріч можна у 31 країні світу. Перелік країн ще можуть розширити.

Цікаво! Не в усіх містах можна буде зареєструватись для участі в основній сесії. У такому разі треба відразу реєструватись для участі у додатковій.

Де за кордоном буде НМТ у 2026 році?

Міністерство освіти і науки України інформувало, що пройти тестування можна буде у 52 містах у 31 країні. Серед цих країн – Німеччина, Польща, Чехія, Велика Британія та Іспанія, де у попередні роки було найбільше учасників.

Тестування відбуватиметься у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. Його проводитимуть підготовлені педагоги. Умови – однакові для всіх.

Український центр оцінювання якості освіти уточнив список цих країн.

У межах основної сесії НМТ відбудеться у таких країнах: Австрії, Азербайджані, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Вірменії, Грузії, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канаді, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Словенії, США, Угорщині, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії і Швеції.

Додаткову сесію запланували провести у Болгарії, Великій Британії, Іспанії, Італії, Ірландії, Канаді, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії, Чехії.

Нагадаємо, що у 2025 році на НМТ організували в 33 країнах.

Що відомо про НМТ у 2026 році?