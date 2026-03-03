В 2026 году 24 тысячи украинских выпускников смогут пройти тестирование в разных странах мира. Соответствующие квоты утвердил Украинский центр оценивания качества образования.
Смотрите также Мест может не хватать: назвали страны, в которых состоится НМТ в 2026 году
Сколько участников смогут пройти тестирование за рубежом?
Количество мест уже определили. Во время регистрации для участия в НМТ в городах за рубежом будут действовать количественные ограничения во время основных или дополнительных сессий.
Больше всего человек может пройти тестирование в Германии – почти 6 тысяч. В Польше – почти 5600 украинцев, в Великобритании – почти 1500 человек, в Норвегии – 1100.
Всего сдать мультитест в этом году можно в 31 стране мира. Перечень стран еще могут расширить.
Интересно! Не во всех городах можно будет зарегистрироваться для участия в основной сессии. В таком случае надо сразу регистрироваться для участия в дополнительной.
Где за рубежом будет НМТ в 2026 году?
Министерство образования и науки Украины информировало, что пройти тестирование можно будет в 52 городах в 31 стране. Среди этих стран – Германия, Польша, Чехия, Великобритания и Испания, где в предыдущие годы было больше всего участников.
Тестирование будет проходить в специально оборудованных временных экзаменационных центрах. Его будут проводить подготовленные педагоги. Условия – одинаковы для всех.
Украинский центр оценивания качества образования уточнил список этих стран.
В рамках основной сессии НМТ состоится в таких странах: Австрии, Азербайджане, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Армении, Грузии, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Молдове, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, США, Венгрии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции.
Дополнительную сессию запланировали провести в Болгарии, Великобритании, Испании, Италии, Ирландии, Канаде, Германии, Польше, Португалии, Хорватии, Чехии.
Напомним, что в 2025 году на НМТ организовали в 33 странах.
Смотрите также Этим абитуриентам могут отказать в регистрации на НМТ-2026
Что известно об НМТ в 2026 году?
НМТ в этом году содержит проверку знаний по 4 предметам. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
НМТ будет происходить в течение одного дня в рамках двух этапов.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
Принципиальных системных изменений в тесты НМТ в 2026 году вносить не будут.