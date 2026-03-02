Об этом информирует Министерство образования и науки Украины. На сегодня готовность принять тестирование подтвердили 52 города в 31 стране.

Где за рубежом можно сдать НМТ в 2026 году?

Среди этих стран – Германия, Польша, Чехия, Великобритания и Испания. Именно здесь в предыдущие годы было больше всего участников.

Тестирование будет проходить в специально оборудованных временных экзаменационных центрах. Его будут проводить подготовленные педагоги. Условия – одинаковы для всех.

Ежегодно примерно 20 тысяч украинцев сдают НМТ за пределами страны. Среди них – желающие поступать в украинские высшие учебные заведения,

– отметили в МОН.

Перечень стран и городов будут дополнять.

Украинский центр оценивания качества образования уточнил список всех стран, с которыми уже удалось договориться о проведении НМТ:

Так, мультитест в рамках основной сессии состоится в таких странах: Австрии, Азербайджане, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Армении, Грузии, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Молдове, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, США, Венгрии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Дополнительную сессию запланировали провести в Болгарии, Великобритании, Испании, Италии, Ирландии, Канаде, Германии, Польше, Португалии, Хорватии, Чехии.



В каких странах состоится НМТ в 2026 году / УЦОКО

Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала "Освитории", что в этом году незначительные изменения произошли в тестах по физике и химии. По физике – добавили 2 задания с выбором одного правильного ответа.

О чем предупреждают участников тестирования?

Переговоры с отдельными зарубежными учреждениями / организациями еще продолжаются. Поэтому количество городов и стран может возрасти.

Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ может стать несколько больше, советуем потенциальным участникам, которые планируют проходить НМТ за рубежом, не медлить с регистрацией, которая начнется 5 марта и продлится до 2 апреля,

– отметили в УЦОКО.

Если впоследствии появится более удобная локация, поступающие смогут до 7 апреля включительно изменить регистрационные данные и выбрать город, к которому им ближе добираться. За рубежом также действует ограничение по количеству участников НМТ. Если доступные места закончатся в определенном населенном пункте, выпускники будут вынуждены выбирать другой.

Напомним, что в целом в 2025 году на НМТ зарегистрировались более 317 тысяч участников. Из них четверть (25,4%) составляли выпускники школ прошлых лет. Кроме Украины, тестирование организовали еще в 33 странах.

Как будет проходить НМТ-2026?