В Україні визначили чіткі правила допуску учасників до національного мультипредметного тесту (НМТ), що регламентовано у Порядку проведення НМТ. Зокрема, вхід до екзаменаційних центрів припинятимуть за 5 хвилин до початку тестування.

Коли припиняють допуск до центрів?

Час початку іспиту буде зазначений у персональних кабінетах учасників. Саме на нього потрібно орієнтуватися, плануючи прибуття до екзаменаційного центру.

Відповідно до Порядку проведення НМТ, після початку тестування допуск до аудиторій повністю припиняється. Це правило діє як для першого, так і для другого етапів іспиту.

Що відомо про етапи тестування?

НМТ проходитиме у два етапи з перервою тривалістю 20 хвилин між ними. Час початку другого етапу учасникам повідомлятиме старший інструктор одразу після завершення першої частини тесту.

Важливо, що старт тестування є однаковим для всіх екзаменаційних центрів. Виняток зроблять лише для тих країн, де різниця з київським часом перевищує 3 години.

Коли надходитимуть запрошення і які наслідки запізнення?

Запрошення на тестування учасники отримають за 10 днів до початку основної сесії та за 3 дні до додаткової. У них буде вказано всю необхідну інформацію про дату, час і місце проведення іспиту.

Водночас вступників попереджають: запізнення означатиме втрату можливості скласти НМТ у поточному році. Відповідно, такі абітурієнти не зможуть вступити до українських закладів вищої освіти за результатами цього тестування.

Можуть анулювати: як у 2026 році визначатимуть результати НМТ?

Після завершення виконання завдань мультитесту з 4 предметів та натискання кнопки "Завершити роботу" учасник побачить кількість тестових балів за кожен предметний блок іспиту.

Результати НМТ в Україні у 2026 році визначають у кілька етапів.

Зокрема через нарахування тестових балів і переведення їх у рейтингові бали за шкалою 100 – 200.

Також результати НМТ у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100 – 200 балів Український центр передає до відповідного реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.