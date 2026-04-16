Які це саме етапи, читайте далі.

Дивіться також За ці дії учасникам НМТ анулюють результати тестування

Які є етапи визначення НМТ?

Після завершення виконання завдань мультитесту з 4 предметів учасник побачить кількість тестових балів за кожен предметний блок іспиту. Інформація з'явиться на екрані монітора після натиснення кнопки "Завершити роботу".

Кількість тестових балів – це сума за правильні відповіді на завдання. Але це не фінальний результат для вступу.

Як тільки учасник НМТ дізнається суму балів за правильні відповіді, він може самостійно визначити кількість рейтингових балів. Їх використовують для участі в конкурсному відборі до вишів.

Для цього потрібно скористатися таблицями переведення тестових балів у шкалу 100 – 200 балів з кожного предмета. Їх щорічно затверджує МОН України. Знайти їх можна у додатках до Порядку прийому до закладів вищої освіти.

Згодом буде офіційне оголошення результатів НМТ. Кожен учасник тестування отримає результати у персональному кабінеті, з якого реєструвався на мультитест.

Учасники основної сесії отримають офіційні результати до 3 липня, а додаткової – до 29 липня.

Важливо! Кожен учасник НМТ отримає запрошення на тестування у персональному кабінеті. Там буде дата, місце та час проведення тестування. Запрошення надійде учаснику не пізніше ніж за 10 днів до початку основної сесії, яка стартує 20 травня, зазначає Osvita.ua.

Результати НМТ як рейтингові оцінки за шкалою 100 – 200 балів зазначають в Інформаційній картці до Сертифіката (додаток 3). Вона розміщена у персональному кабінеті.

Також результати НМТ у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100 – 200 балів Український центр передає до відповідного реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Після офіційного оголошення результати НМТ можуть змінити (анулювати) за рішенням апеляційної комісії або суду.

Дивіться також Невдовзі стартує НМТ: як використати час для підготовки

Як відбуватиметься мультитест у 2026 році?