Какие это именно этапы, читайте дальше.

Какие есть этапы определения НМТ?

После завершения выполнения заданий мультитеста по 4 предметам участник увидит количество тестовых баллов за каждый предметный блок экзамена. Информация появится на экране монитора после нажатия кнопки "Завершить работу".

Количество тестовых баллов – это сумма за правильные ответы на задания. Но это не финальный результат для поступления.

Как только участник НМТ узнает сумму баллов за правильные ответы, он может самостоятельно определить количество рейтинговых баллов. Их используют для участия в конкурсном отборе в вузы.

Для этого нужно воспользоваться таблицами перевода тестовых баллов в шкалу 100 – 200 баллов по каждому предмету. Их ежегодно утверждает МОН Украины. Найти их можно в приложениях к Порядку приема в учреждения высшего образования.

Впоследствии будет официальное объявление результатов НМТ. Каждый участник тестирования получит результаты в персональном кабинете, с которого регистрировался на мультитест.

Участники основной сессии получат официальные результаты до 3 июля, а дополнительной – до 29 июля.

Важно! Каждый участник НМТ получит приглашение на тестирование в персональном кабинете. Там будет дата, место и время проведения тестирования. Приглашение поступит участнику не позднее чем за 10 дней до начала основной сессии, которая стартует 20 мая, отмечает Osvita.ua.

Результаты НМТ как рейтинговые оценки по шкале 100 – 200 баллов отмечают в Информационной карточке к Сертификату (приложение 3). Она размещена в персональном кабинете.

Также результаты НМТ в виде рейтинговых оценок по шкале 100 – 200 баллов Украинский центр передает в соответствующий реестр в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

После официального объявления результаты НМТ могут изменить (аннулировать) по решению апелляционной комиссии или суда.

