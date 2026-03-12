Обучение по программе начали 1027 будущих абитуриентов. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, информирует Osvita.ua.
Сколько абитуриентов выбрали "Зимнее поступление"?
Чиновник отметил, что в целом подали 2460 заявлений на участие в программе "зимнего поступления".
Но обучение на "нулевом курсе" начали только 1027 будущих абитуриентов в 46 вузах. Этот курс предусматривает подготовку поступающего к сдаче национального мультитеста.
Из них на дневной форме учатся 454 будущих студента Другие – дистанционно.
Кто мог принять участие в программе?
В МОН заявляли, что места в первую очередь предусмотрели для таких категорий абитуриентов:
молодежь с временно оккупированных или прифронтовых территорий, которая не смогла поступить летом;
военнослужащие, ветераны и те, кто возвращается из плена или демобилизуется после завершения основного набора;
поступающие, которые не сдали НМТ по объективным причинам, например, из-за вынужденного выезда за границу или перебоев со связью и безопасностью во время тестирования.
Для них также предусмотрели гранты на обучение, стипендии и оплату проживания в общежитии, если нужно.
Что известно о зимней вступительной кампании?
ЗВО будут открывать набор на 3 – 6-месячное обучение с подготовкой к НМТ.
Поступающие могут зимой пройти "нулевой курс" перед основной вступительной кампанией.
При этом смогут получить дополнительно до 15 конкурсных баллов к своим баллам во время вступительной кампании.
Их можно будет использовать только при поступлении в тот вуз, в котором абитуриент проходил "нулевой курс".