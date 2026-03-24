Зокрема, не потрібно буде подавати мотиваційні листи. Про це повідомив очільник МОН України Оксен Лісовий у телеграмі.

Які головні новації вступної кампанії 2026 року?

Міністр назвав основні нововведення. Це такі:

подання до 10 заяв, але на бюджет – не більше ніж 5;

система пріоритетності діє і для вступу до магістратури, зокрема на контракт;

для більшості творчих спеціальностей вага творчого конкурсу зросла – коефіцієнт становить 0,7;

співбесіди та творчі конкурси відбуватимуться очно (з винятками);

результати національних випускних іспитів країн Європи можуть зараховуватися замість НМТ для українців;

мотиваційні листи більше не потрібні.

За словами міністра, аби мати можливість вступати до вишу, треба скласти на НМТ три обов'язкові предмети та один на вибір. Можна використовувати результати НМТ 2023 – 2025 років.

Зверніть увагу! На НМТ буде 4 предмети. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Значення має не лише кількість балів, а й те, на яку спеціальність подається заява. Для кожного напряму встановлено коефіцієнти предметів. Наприклад, для технічних спеціальностей більшу вагу матиме математика, а для гуманітарних – мова чи історія,

– повідомив Лісовий.

І додав, що з однаковими результатами тесту можна мати різні позиції в рейтингу залежно від обраної спеціальності. Саме тому варто заздалегідь перевірити, які предмети є визначальними для обраного вступником напряму.

Які іспити потрібні в магістратуру та аспірантуру?

Також міністр уточнив, які іспити складатимуть вступники до магістратури та аспірантури.

Вступ до магістратури передбачає складання єдиного вступного іспиту, а для частини спеціальностей – додаткового фахового тесту. Для вступу до аспірантури потрібно скласти іспит із методології наукових досліджень і пройти вступні випробування у закладі вищої освіти,

– зауважив очільник МОН.

Чи є спеціальні умови?

Окремо міністр розповів про спеціальні умови і квоти. Так, вступ за співбесідою замість НМТ можливий для:

️ ветеранів війни, зокрема осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій;

️ осіб, звільнених з полону;

️ вступників, які не змогли скласти НМТ через відсутність умов (зокрема за станом здоров'я).

Вступ за квотами (тобто окремим конкурсом на бюджетні місця) передбачений для:

Вступ за квотами (тобто окремим конкурсом на бюджетні місця) передбачений для:

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

вступників із тимчасово окупованих територій або територій активних бойових дій;

окремих інших категорій, визначених законодавством.

Лісовий уточнив, що вступники за квотами здебільшого також складають НМТ, але беруть участь у конкурсі в межах своєї категорії.

Для вступників із тимчасово окупованих територій діють окремі умови. Якщо людина перебуває там або виїхала після жовтня 2025 року – можливий вступ за співбесідою. Якщо виїхала раніше – вступ за НМТ, але з правом на квоту,

– зауважив посадовець.

