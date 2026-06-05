Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Зареєстровані вже отримали екзаменаційні листки.
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Скільки осіб хочуть стати магістрантами?
Серед зареєстрованих майже 98 тисяч складатимуть тестування в Україні, а 4638 – за кордоном.
Вступники і вступниці виявили найбільшу зацікавленість предметним тестом з педагогіки та психології – 19 610 осіб,
– уточнили в УЦОЯО.
Дещо менше охочих мають намір складати тест з управління та адміністрування – 19 095 осіб. А тест із психології та соціології прагне скласти 12 508 осіб. Із права та міжнародного права – 12 087; з інформаційних технологій – 10 612. Решта осіб обрали інші предмети.
Цікаво! Торік для участі в основній сесії зареєструвалися приблизно 93 тисячі абітурієнтів.
Так, цьогоріч мають складати іспити для вступу в магістратуру майже на 10 тисяч вступників більше.
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Коли закінчилась реєстрація на вступні іспити?
- Основний період реєстрації на вступні іспити до магістратури та аспірантури закінчився 14 травня. Мовиться про участь у ЄВІ, ЄФВВ та ЄВВ.
- Стати учасником цих іспитів ще можна було у межах другого періоду реєстрації. Він тривав протягом 26 – 28 травня. Реєструватися можна було очно або онлайн.
- До 19 червня зареєстровані учасники отримають запрошення на іспити. Їх варто шукати у кабінеті учасника. У запрошенні вкажуть час, дату та місце іспитів.