Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Зареєстровані вже отримали екзаменаційні листки.

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Скільки осіб хочуть стати магістрантами?

Серед зареєстрованих майже 98 тисяч складатимуть тестування в Україні, а 4638 – за кордоном.

Вступники і вступниці виявили найбільшу зацікавленість предметним тестом з педагогіки та психології – 19 610 осіб,

– уточнили в УЦОЯО.

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Дещо менше охочих мають намір складати тест з управління та адміністрування – 19 095 осіб. А тест із психології та соціології прагне скласти 12 508 осіб. Із права та міжнародного права – 12 087; з інформаційних технологій – 10 612. Решта осіб обрали інші предмети.

Цікаво! Торік для участі в основній сесії зареєструвалися приблизно 93 тисячі абітурієнтів.

Так, цьогоріч мають складати іспити для вступу в магістратуру майже на 10 тисяч вступників більше.

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Коли закінчилась реєстрація на вступні іспити?