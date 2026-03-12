Она не является ответственностью школы или родителей. Об этом заявил заместитель директора Ивано-Франковского регионального центра оценивания качества образования Иван Любинец.

Кто ответственный за регистрацию на НМТ?

Любинец заявил, что многие учебные заведения до сих пор регистрируют учеников централизованно.

Когда учитель информатики или кто-то другой регистрирует 30 – 40 человек подряд, возникают ошибки, например, под фамилией девушки загружен документ ее одноклассника. Человек может банально ошибиться,

– уточнил он.

Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что дата регистрации на тестирование не связана с датой сдачи экзамена.

И добавил, что школы не должны предоставлять такую "гуманитарную помощь". Дирекция школы только должна выдать справки и ознакомить ученика с процессом, а не делать все за него.

Иногда становится смешно, когда на горячую линию звонят и говорят: "Меня регистрировала учительница и допустила ошибку в моем имени". Извините, но это ваша ответственность,

– заявил Любинец.

И добавил, что школа предоставляет образовательные услуги, а не услуги по регистрации.

Программа очень простая, она не сложнее приложения, которыми молодежь пользуется ежедневно,

– резюмировал он.

К слову, 2026 года для регистрации на НМТ от школьников, которые заканчивают школу в этом году, также потребуют справку из учебного заведения.

Как зарегистрироваться на НМТ в 2026 году?