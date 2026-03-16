Одним із них буде іноземна мова. Заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко при цьому повідомив, який рівень матимуть завдання з цього предмета.
Який рівень матимуть завдання на НМТ з іноземної мови?
Заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти повідомив, що завдання з іноземної мови на тестуванні цьогоріч матимуть рівень В1.
І додав, що, відповідно до вимог держстандарту, рівень володіння іноземною мовою, яку має опанувати випускник звичайної школи, – це В1. Натомість випускник спеціалізованої школи чи профільних класів – В2.
В тестах з англійської мови ми орієнтуємось на рівень В1, той посильний рівень, який необхідний для того, щоб впевнено почуватись під час навчання у закладі вищої освіти,
– заявив Бойко.
І додав, що знання, зокрема, англійської мови є дуже важливим для професійного і творчого зростання вступника.
Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що дата реєстрації на тестування не пов'язана з датою складання іспиту.
Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко при цьому нагадала, що іноземна мова не є обов'язковим предметом, а за вибором учасника.
Якщо дитина вивчала іноземну мову на дуже посередньому рівні, то, можливо, краще вибрати інший предмет,
– резюмувала вона.
Як відбуватиметься тестування цьогоріч?
- 5 березня розпочалася реєстрація на НМТ-2026. Іспит стартує у травні.
- Основна сесія буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
- На НМТ буде 4 предмети. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
- Тестування триватиме протягом одного дня у межах двох етапів.
- На мультитесті планують використовувати відеонагляд і металошукачі.
- Дата складання мультитесту від дати реєстрації на тестування не залежить.
- 2026 року для реєстрації на НМТ від школярів, які закінчують школу цьогоріч, також вимагатимуть довідку із закладу освіти.
- УЦОЯО недавно оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів.