Одним із них буде іноземна мова. Заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко при цьому повідомив, який рівень матимуть завдання з цього предмета.

Дивіться також Без неї учасником НМТ не стати: чи можна у Дії взяти довідку з місця навчання

Який рівень матимуть завдання на НМТ з іноземної мови?

Заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти повідомив, що завдання з іноземної мови на тестуванні цьогоріч матимуть рівень В1.

І додав, що, відповідно до вимог держстандарту, рівень володіння іноземною мовою, яку має опанувати випускник звичайної школи, – це В1. Натомість випускник спеціалізованої школи чи профільних класів – В2.

В тестах з англійської мови ми орієнтуємось на рівень В1, той посильний рівень, який необхідний для того, щоб впевнено почуватись під час навчання у закладі вищої освіти,

– заявив Бойко.

І додав, що знання, зокрема, англійської мови є дуже важливим для професійного і творчого зростання вступника.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що дата реєстрації на тестування не пов'язана з датою складання іспиту.

Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко при цьому нагадала, що іноземна мова не є обов'язковим предметом, а за вибором учасника.

Якщо дитина вивчала іноземну мову на дуже посередньому рівні, то, можливо, краще вибрати інший предмет,

– резюмувала вона.

Дивіться також "Виникають помилки": чи повинні школи допомагати учням в реєстрації на НМТ

