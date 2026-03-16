Одним из них будет иностранный язык. Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко при этом сообщил, какой уровень будут иметь задания по этому предмету.

Какой уровень будут иметь задания на НМТ по иностранному языку?

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования сообщил, что задания по иностранному языку на тестировании в этом году будут иметь уровень В1.

И добавил, что, в соответствии с требованиями госстандарта, уровень владения иностранным языком, которым должен овладеть выпускник обычной школы, – это В1. Зато выпускник специализированной школы или профильных классов – В2.

В тестах по английскому языку мы ориентируемся на уровень В1, тот посильный уровень, который необходим для того, чтобы уверенно чувствовать себя во время обучения в учреждении высшего образования,

– заявил Бойко.

И добавил, что знание, в частности, английского языка является очень важным для профессионального и творческого роста абитуриента.

Интересно! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что дата регистрации на тестирование не связана с датой сдачи экзамена.

Руководительница УЦОКО Татьяна Вакуленко при этом напомнила, что иностранный язык не является обязательным предметом, а по выбору участника.

Если ребенок изучал иностранный язык на очень посредственном уровне, то, возможно, лучше выбрать другой предмет,

– резюмировала она.

