Об этом в блицинтервью РБК-Украина рассказал глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак. По его словам, ежегодно по государственному заказу педагогическое образование получают 10 тысяч студентов.

Смотрите также "Это вопрос выживания": какую зарплату будут получать молодые учителя

Почему молодежь не становится учителями?

Из этих 10 тысяч, говорит нардеп, учителями становятся менее 20%.

8 тысяч будущих педагогов не идут работать педагогами, они идут на другую работу. Для нас это критично. Мы заказываем для государства 10 тысяч специалистов. Это столько, сколько нам нужно ежегодно в системе для того, чтобы в стране было постоянное количество учителей,

– сообщил Бабак.

И добавил, что молодой учитель должен получать три "минималки", то есть это почти 25 тысяч. А с получением стажа – все больше, до 40– 50 тысяч.

Обратите внимание! Глава МОН Оксен Лисовой заявлял в рамках подкаста "Диалоги", что средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет где-то около 14 тысяч. Это критически мало.

Нардеп также заявил, что, по данным исследования, повышение зарплаты молодым учителям до уровня примерно средней по стране положительно влияет на качество образования. Потому что приходят молодые, мотивированные учителя, которые учат по-современному.

У нас средний возраст учителя в школах сейчас – 47 – 48 лет. Это именно средний возраст, то есть молодежь после университета, а есть те, кому за 70. И мы будем терять специалистов по объективным причинам: будут уходить из профессии старшие, но не будут приходить молодые,

– отметил глава Комитета.

Напомним, что образовательный омбудсмен Надежда Лещик во время участия в форуме "Быть учителем. Начало профессионального пути" рассказала, что на мотивацию молодого учителя относительно того, чтобы оставаться работать в школе, влияют несколько факторов. Зарплата – один из них. Также важна атмосфера в коллективе и взаимодействие с коллегами.

Смотрите также В Раде рассказали о планах изменить структуру зарплат и условия труда учителей

Какую зарплату будут получать молодые учителя?