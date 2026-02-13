Навпаки – кількість відрахувань у першому семестрі 2025 року суттєво скоротилася. Про це РБК-Україна повідомило МОН.

Як вплинув дозвіл на виїзд за кордон 18 – 22-річних на освіту?

У 2025 році з навчального процесу вибуло на 40% менше студентів, ніж за аналогічний період минулого року.

У МОН також зазначили, що, згідно з даними ЄДЕБО, рішення про дозвіл на виїзд не спричинило відтоку, а показники успішності та збереження студентів є позитивними.

У межах програм академічної мобільності при цьому зафіксували зростання інтересу до програм міжнародного студентського обміну, замість еміграції.

Заступник очільника МОН Микола Трофименко заявив, що нові правила виїзду не зашкодили українській освіті.

Рішення про відкриття кордонів для чоловіків 18 – 22 не вплинуло на участь цієї категорії осіб в освітньому процесі України. Ще одна позитивна тенденція – це, безумовно, більша участь студентів в програмах академічної мобільності,

– заявив посадовець.

Що відомо про виїзд за кордон 18 – 22 річних?