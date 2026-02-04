За свої дії студентка отримала хвилю хейту та навіть погрози смертю. Про це пишуть 20 minutes, Le Parisien і BFMTV.

Читайте також Назвала активісток "дурними с*чками": Бріжит Макрон потрапила у гучний скандал

Як дівчині вдалося потрапити на стажування в Єлисейському палаці?

Під час Паризького форуму миру, який відбувся 29 жовтня 2025 року, студентка Інституту політичних досліджень у Парижі Sciences Po, підійшла до Еммануеля Макрона й звернулася з проханням стажуватись у Єлисейському палаці.

Я студентка Sciences Po і вже працювала на вас у Французькій торгово-промисловій палаті в Марокко, коли ви приїздили торік у жовтні. Я шукаю стажування,

– сказала вона.

На що Макрон запитав, чи має вона резюме, й вона одразу дала його йому. Президент здивувався й зауважив, що вона дуже добре підготовлена.

Студентка вирішила попроситися на стажування до Макрона: дивіться відео

Відео їхньої розмови викликало бурхливе обговорення в соцмережах. Нещодавно журналісти дізнались, що студентка таки отримала пропозицію від Єлисейського палацу. Ще в листопаді вона пройшла співбесіду, а зараз готується до підписання контракту на стажування в економічній команді Макрона. Воно буде проходити протягом 5-6 місяців.

Дівчина бажає залишитися анонімною, адже після оприлюднення відео зазнала шквалу критики та навіть погрози смерті. Вона каже, що не очікувала такого ажіотажу довкола ситуації. Студентка сподівається, що її особиста ініціатива не призведе до сплеску заявок від інших студентів під час наступних заходів президента.

Чому Макрон був у сонцезахисних окулярах на нараді?