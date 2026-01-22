Які окуляри носив Макрон?
Сонячні окуляри-авіатори Макрона привернули увагу соціальних мереж, оскільки користувачі обговорювали його вибір образу з фільму Top Gun, пише NDTV.
Виступаючи перед світовою елітою у швейцарському курортному місті Давос 20 січня, президент Франції одягнув темні сонцезахисні окуляри зі світловідбиваючим покриттям, які, за словами французького бренду окулярів класу люкс Henry Jullien, він подарував йому у 2024 році.
В офісі Макрона заявили, що рішення носити сонцезахисні окуляри під час його промови, яка відбулася в приміщенні, було зроблено для захисту очей через лопнуту кровоносну судину.
Італійська група iVision Tech, яка володіє компанією Henry Jullien, повідомила, що Макрон носив її окуляри Pacific S 01, ціна яких на її вебсайті вказана на рівні 659 євро (770 доларів).
The Pacific S 01. / фото Maison Henry Jullien
Як Макрон спричинив фурор та зростання продажів?
Згідно з Google Trends, пошукові запити щодо окулярів Henry Jullien у всьому світі різко зросли, досягнувши піку в середу вранці.
Новина цього ранку стала несподіванкою. Нас завалили дзвінками та запитами на вебсайті... Сайт вийшов з ладу,
– сказав виконавчий директор групи Стефано Фульчір.
Акції iVision Tech зросли майже на 6%.
Що сталось із Макроном?
15 січня Еммануель Макрон з'явився на публіці із закривавленим оком. Це викликало обговорення і чутки в медіа. Тоді Єлісейський палац пояснив, що у лідера Франції лопнула судина і це не становить загрози для здоров'я,
Нещодавно Макрон з'явився на нараді вже у сонцезахисних окулярах. За його словами, він носитиме їх певний час "через незначну проблему".
Трамп під час форуму у Давосі висміяв зовнішній вигляд Макрона, зазначивши його появу в сонцезахисних окулярах. Попри це, Трамп підкреслив, що позитивно ставиться до президента Франції.