Про це повідомив президент США на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 21 січня.

Дивіться також "Напевно, найбільша заява": Трамп сказав, чи застосують США військову силу у Гренландії

Як Трамп ставиться до Макрона?

Під час Всесвітнього економічного форуму, Дональд Трамп публічно висміяв зовнішній вигляд президента Франції Еммануеля Макрона. Американський президент звернув увагу на його виступ в сонцезахисних окулярах.

Я дивився його (Еммануеля Макрона – 24 Канал) вчорашній виступ. Він був у таких прикольних окулярах, дуже мені сподобалися. Що з ним в біса сталося?,

– сказав Трамп.

Виступ Макрона в окулярах: дивіться відео

Водночас президент США додав, що насправді позитивно ставиться до французького президента. Макрон йому, мовляв, подобається, хоч у це "важко повірити", резюмував Трамп.

Що сталось із Макроном?